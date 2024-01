Yu-Gi-Oh! Starter Set: imparare in due non è mai stato così semplice

In questo speciale sullo Starter Set per 2 Giocatori di Yu-Gi-Oh! vi racconteremo del nostro tempo in in compagnia dei due mazzi, delle sue molte potenzialità per abbattere le barriere d'ingresso al gioco di carte e del suo unico, ma facilmente rimediabile, difetto.

Normalmente, al centro di una nuova uscita nel mondo dei giochi di carte ci sono le carte stesse, questo set, invece, ha il suo cuore pulsante nel libretto di istruzioni che, quasi in forma di manga, accompagna i due neofiti in un'esperienza guidata che tiene in considerazione ogni possibile interazione e non ha paura di affrontare anche dinamiche complesse. Anche le carte si difendono molto bene perché i mazzi contengono alcune ristampe che potrebbero interessare anche i più stagionati veterani.

Yu-Gi-Oh! ha da sempre la fama di essere un gioco di carte con tante meccaniche che, per catturare l'attenzione dei nuovi arrivati, ha spesso bisogno del cosiddetto "sherpa", un giocatore esperto che sappia spiegare bene il flusso di gioco, il funzionamento delle carte e la differenza tra Synchro, Xyz e Pendulum. Ora, almeno in parte, non è più così grazie all'introduzione, da parte di KONAMI dello Starter Set per 2 giocatori , un prodotto che contiene due mazzi bilanciati e un libretto illustrativo che, secondo noi, deve essere preso a modello dal resto dell'industria.

Un libretto che fa la differenza.

Le carte presenti in questo Set per 2 Giocatori sono buone per cominciare ma il vero punto cardine è il libretto di spiegazioni che mai è stato così ben fatto

La prima cosa che abbiamo notato aprendo la scatola di questo Starter Set è che sotto lo spesso libretto di spiegazione ci sono due mazzi la cui prima carta recita "Fermati! Non mischiare questo deck". Questo perché il libretto di spiegazioni non è altro che il copione di una partita guidata, turno per turno, mossa per mossa, tra i due deck le cui carte hanno un ordine specifico per divertire, stupire e soprattutto spiegare quante più meccaniche possibile.

Si comincia dalle basi: quante carte si tengono in mano, cos'è un mostro, cosa significa evocare e cosa significa tributare; poi è tempo di introdurre le carte magia, quelle trappola, i botta e risposta delle carte "scopri", le dinamiche delle magie rapide e le evocazioni speciali per poi concludere con due delle meccaniche più complesse attualmente presenti nell'ecosistema di Yu-Gi-Oh!, quella Synchro e quella Xyz.

Gli sviluppatori della KONAMI sono riusciti a trasformare in forma cartacea un tutorial che sembra preso di peso da un videogioco

Il libretto di istruzioni vi guiderà passo dopo passo, dalla pescata all'attivazione delle magie e delle evocazioni speciali, chiarendo praticamente ogni dubbio che possa venirvi in mente. Il tutto con quel modo di parlare iperbolico ed entusiasta che i fan della serie animata di Yu-Gi-Oh! amano. Il modo migliore per descrivere il funzionamento di questo libretto è usare la metafora del tutorial videoludico in cui è indispensabile completare una serie di piccole sfide per apprendere le meccaniche di gioco. Allo stesso modo, (quasi) ogni aspetto del giocare a Yu-Gi-Oh! viene specificato, guidato nel risolversi e spiegato nelle sue conseguenze.

Il bello, poi, è che la fine della partita non è decisa. Dopo circa un'ora di gioco (se sceglierete di seguire ogni singola indicazione) avrete provato tutte le meccaniche principali, avrete guadagnato e perso diverse migliaia di Life Points e vi ritroverete entrambi con 6000 punti vita, una creatura e un terzo del mazzo a vostra disposizione per incoronare un vincitore. I due mazzi sono talmente bilanciati, poi, che durante la sessione di prova a cui abbiamo partecipato metà delle partite sono state vinte da uno dei due e l'altra metà dall'altro.

Lo Starter Set per 2 Giocatori di Yu-Gi-Oh! è un prodotto molto valido per cominciare ma mancano un paio di elementi importanti per poter dire di aver compreso a pieno tutte le meccaniche attualmente presenti nel gioco di carte

Se non avete mai giocato a Yu-Gi-Oh! e avete sempre avuto paura a cimentarvi per via della complessità, questo Set per 2 Giocatori è un prodotto di avvicinamento eccellente perché non dà nulla per scontato e si prende il suo tempo per spiegare ogni interazione. Il suo unico punto debole è l'inevitabile assenza di alcune meccaniche complesse di evocazione e gestione dei mostri speciali. I mazzi di questo set, infatti, non spiegano proprio tutto quello che c'è da sapere per giocare perché uno è dedicato ai mostri Synchro, l'altro agli Xyz.

Mancano all'appello le meccaniche Link, Pendulum, Fusione e Rituale. Se le ultime due, con qualche compromesso, possono essere introdotte all'interno di altri mazzi, Link e Pendulum hanno bisogno di deck specifici per essere spiegate e comprese. La soluzione a questo problema non potrebbe essere più semplice, KONAMI deve mettersi al lavoro su un Volume 2 di questo Starter Set per 2 Giocatori così da avere in questo formato tutte le basi di Yu-Gi-Oh! coperte e accessibili.