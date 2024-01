Diablo 4: Stagione dei Costrutti, il nuovo Battle Pass protagonista di un trailer

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer per Diablo 4: Stagione dei Costrutti, ovvero la Stagione 3 del gioco, dedicato in particolare al Battle Pass che caratterizza questa nuova porzione dell'action RPG hack and slash.

Il video mette in evidenza le ricompense che possono essere ottenute avanzando all'interno del nuovo Battle Pass della Stagione dei Costrutti, che sembrano essere veramente abbondanti.

Nella Stagione 3, i giocatori si ritroveranno ad affrontare Malphas, un demone che vive all'interno di un'antica tecnologia chiamata Loom e che ha controllato uno dei Costrutti che ha contorto il Loom e creato un esercito che ora minaccia la sicurezza di Sanctuary.

Nella nuova parte della storia, i giocatori incontrano inoltre il Siniscalco, una sorta di essere meccanico che diventa un compagno affidabile all'interno delle nuove avventure da affrontare nella Stagione dei Costrutti, arricchendo contenuti e situazioni di gioco.