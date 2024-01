Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, Hagoromo Otsutsuki arriva oggi

Il DLC non include soltanto questo personaggio, ad ogni modo: nel pacchetto troveremo anche la Tecnica Segreta della Combinazione "Fonte del Ninshu" (Hagoromo x Indra x Ashura), dodici battute in abbinamento e cinque immagini carte ninja.

Praticamente una figura divina all'interno dell'opera di Masashi Kishimoto, Hagoromo possiede una potenza straordinaria e può scatenarla contro i propri avversari ricorrendo a tecniche devastanti come il Colpo di Fulmine del Saggio.

Hagoromo Otsutsuki , il Saggio delle Sei Vie nonché l'antenato degli shinobi, è il primo personaggio scaricabile di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections e sarà disponibile a partire da oggi , come conferma il trailer qui sotto.

Non è tutto

Il primo Season Pass di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections includerà in totale cinque personaggi, acquistabili separatamente oppure inclusi nel pass. Non si tratta però degli unici aggiornamenti per il titolo di CyberConnect2.

L'ultima patch introduce infatti l'abbinamento personalizzato: i giocatori potranno creare una stanza per un massimo di otto personaggi e partecipare a partite nelle modalità Battaglia VS (due giocatori), Lega (quattro giocatori) o Torneo (da quattro a otto giocatori).

Avete letto la nostra recensione di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections?