Until Dawn non può più essere acquistato su PlayStation Store

In effetti, rimuovere un prodotto dagli store digitali è un'operazione praticamente costante laddove ci siano delle riedizioni in vista, specie in presenza di upgrade a prezzo ridotto per chi già possiede il titolo.

Nella giornata di ieri, infatti, un noto leaker ha rivelato che è in arrivo una remaster di Until Dawn per PS5 e PC , e che l'annuncio ufficiale verrà fatto da qui a quindici giorni. Chissà, magari la fuga di notizie ha costretto Sony ad accelerare ?

Until Dawn per PS4 non può più essere acquistato su PlayStation Store : la pagina del gioco sulla piattaforma Sony dice che "non è disponibile per l'acquisto" e ciò sembrerebbe confermare i recenti rumor.

Un rilancio necessario

Uno dei personaggi di Until Dawn

Esattamente come accaduto per The Last of Us, anche nel caso di Until Dawn la chiacchierata remaster potrebbe essere legata alla necessità di rilanciare il brand in vista del film Sony in produzione, peraltro con nomi importanti alle spalle.

Per il momento, ad ogni modo, non c'è nulla di ufficiale: vedremo se da qui ai prossimi giorni (o addirittura alle prossime ore) arriverà una conferma per la remaster di Until Dawn.