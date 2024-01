Palworld in offerta su Steam per il lancio, ancora poche ore per approfittarne

Palworld sarà disponibile in offerta su Steam ancora per poche ore: lo sconto del 10% per il lancio in Accesso Anticipato terminerà a breve, dunque se volete procedere all'acquisto sarà meglio approfittarne.

Giunto a quota 8 milioni di copie vendute, Palworld si pone senza dubbio come il fenomeno del momento: un "Pokémon con le pistole" che sta facendo impazzire tantissimi giocatori nonostante gli immancabili limiti del titoli in versione preview.

Nel ricordarci che fra poche ore non sarà più possibile usufruire dello sconto di lancio, gli sviluppatori di Pocket Pair hanno ribadito che sono in arrivo tante novità: dal multiplayer PvP al crossplay ai raid contro i boss, nell'ambito di una roadmap molto ricca.