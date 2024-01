Banishers: Ghosts of New Eden, un trailer dedicato ai combattimenti e le abilità dei protagonisti

Focus Entertainment e Don't Nod hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Banishers: Ghost of New Eden che presenta a grandi linee le meccaniche legate al peculiare sistema di combattimento e le abilità dei due protagonisti.

Negli scontri di Banishers: Ghost of New Eden il giocatore può passare il controllo da Red allo spirito della defunta compagna Antea e viceversa in qualsiasi momento, sfruttando le capacità di entrambi in base alla situazione.

Ad esempio, Red combatte usando una lama e dispone anche di un fucile con cui infliggere danni pesanti dalla distanza e generalmente è avvantaggiato contro spettri e spiriti, mentre Antea combatte con i pugni e grazie alle sue abilità da spirito può bruciare le carni dei nemici posseduti oppure sprigionare onde di energia per respingere rapidamente interi gruppi di nemici.