Monster Hunter Rise: risolto il problema di compatibilità con Steam Deck, ma Enigma DRM rimane

Come riportato ieri, il problema è nato infatti con quest'ultima versione e molti hanno puntato il dito verso Enigma DRM , il sistema di sicurezza introdotto con il medesimo aggiornamento in sostituzione di Denuvo, che invece è stato rimosso.

Tramite la pagina ufficiale Steam del gioco, la software house giapponese ha notificato gli utenti di aver pubblicato una patch che ha risolto un problema che non permetteva di far girare Monster Hunter Rise su Steam Deck dopo l'installazione della versione 16.0.2.0 , scusandosi con gli utenti dell'accaduto.

Enigma DRM rimane, nonostante le lamentele dei giocatori

È bene precisare dunque che quest'ultima patch va a risolvere esclusivamente il problema di compatibilità tra Monster Hunter Rise e Steam Deck, senza eliminare dall'equazione Enigma DRM, come molti auspicavano.

Questo sistema di sicurezza viene visto in maniera negativa in quanto, pur non risultando invasivo in termini di performance, apparentemente rende incompatibili alcune delle mod realizzate dalla community, in particolare quelle che inseriscono nuovi DLL, oltre che per i problemi sorti su Steam Deck, che fortunatamente sono stati risolti velocemente dagli sviluppatori.