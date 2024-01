Netflix, Top 10 delle serie TV e film più visti in Italia a metà gennaio 2024 premia le novità

Tra le novità della settimana troviamo Detective Forst - Stagione 1, The Brothers Suns - Stagione 1 e Ragazzo divora universo - miniserie. Le serie che invece resistono da più tempo in questa Top 10 sono Uno splendido errore - Stagione 1 (sei settimane) e Un professore - stagione 1 (otto settimane), con quest'ultima che si prepara all'arrivo della seconda stagione il 21 gennaio.

Netflix ha svelato la classifica dei film e delle serie TV più viste sulla piattaforma in Italia dall'8 al 14 gennaio 2024. La Top 10 delle serie TV più viste è composta come segue:

I film più visti in Italia su Netlix

Per quanto riguarda invece la classifica dei film più visti su Netflix dall'8 al 14 gennaio 2024, troviamo:

Ricatto d'amore Lift La società della neve Per tutta la vita È per il tuo bene Wonder Il giorno più bello Father Stu Top Gun Maverick Rebel Moon - Parte Uno: Figlia del Fuoco

Le novità della settimana per Netflix sono poche dal punto di vista dei lungometraggi: solo le prime due posizioni sono per la prima volta in Top 10. Il resto della classifica è un ritorno dalla scorsa settimana, con solo Top Gun Maverick e Rebel Moon presenti da più tempo (4 settimane l'uno, non poco per dei film).

