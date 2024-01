Netflix, la Top 10 delle serie TV e dei film più visti di inizio gennaio 2024

Tra le novità della settimana troviamo Checco Zalone Amore + Iva, Un inganno di troppo - Mini Serie e Sei ciò che mangi: Gemelli a confronto - Mini Serie e The Good Doctor - Stagione 6. Notiamo inoltre che è rispuntata in classica La Casa di Carta Parte 1, probabilmente a causa del successo dello spin-off Berlino.

I film più visti a inizio gennaio 2024

Passiamo ora ai film più visti in Italia su Netflix dall'1 al 7 gennaio 2024:

La società della neve Per tutta la vita Wonder È per il tuo bene Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco Top Gun: Maverick Civiltà Perduta Il mondo dietro di te Il giorno più bello Father Stu

Come è tipico, per quanto riguarda i lungometraggi, il grosso della classifica è composta da novità per Netflix. Tutti i film sono infatti per la prima volta in Top con l'esclusione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, Top Gun: Maverick e Il mondo dietro di te. Rispettivamente sono in classifica da tre, tre e cinque settimane.

Vi lasciamo alle classifiche della settimana precedente per confronto.