Resident Evil Revelations: Capcom sta aggiungendo un nuovo DRM ai suoi vecchi giochi per PC

Il DRM in questione si chiama Enigma Protector e, stando al sito ufficiale: "include una vasta gamma di caratteristiche uniche volte a proteggere i file eseguibili da copie illegali, hacking, modifiche e analisi non autorizzate." Tramite algoritmi crittografici, vari metodi di offuscamento del codice, di mutazione e di virtualizzazione.

Resident Evil Revelations è stato recentemente aggiornato con una novità non proprio gradita: un nuovo DRM , che rende inutilizzabili mod e altri software esterni come il Cheat Engine. Considerando che è un gioco vecchio di più di dieci anni, la notizia ha destato un bel po' di preoccupazione.

Aggiornamento sperimentale?

Il sospetto è che Capcom stia usando i suoi titoli di catalogo per sperimentare l'efficacia di Enigma Protector per poi applicarlo anche sui giochi più moderni, dopo i pessimi risultati avuti con Denuvo, che ormai viene bucato con una facilità estrema. Un'altra ipotesi che circola è quella della discesa in campo di Capcom contro le mod, dopo aver preso posizione in merito nel recente passato.

Comunque sia le lamentele non mancano, tra chi parla di una riduzione del framerate del 10-15% e chi si chiede che senso abbia andare a penalizzare i fan rimasti di un titolo pubblicato nel 2013.