Avatar 4: l'attore Sam Worthington dice che 'è più grande di quanto possiate immaginare'

La saga Avatar di James Cameron è per ora arrivata al secondo capitolo e siamo in attesa di scoprire di più del terzo, ma il team di produzione è già al lavoro sul quarto , che non dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche prima del 2029. Nel frattempo, però, una delle star dietro il progetto ha dato un aggiornamento sull'avanzamento.

Cosa sappiamo di Avatar 4 e Avatar 3

Avatar 2 La via dell'acqua

Al momento non si sa molto di Avatar 4, se non che si tratterà di un seguito diretto di Avatar 3. Quest'ultimo è entrato in post-produzione alla fine dello scorso anno ed è previsto per il 19 dicembre 2025.

Cameron ha confermato nel novembre 2023 che le riprese erano state completate, ma che il team si stava dirigendo verso "due anni molto frenetici di post-produzione" prima dell'uscita nelle sale nel Natale 2025.

Il terzo film, ancora senza titolo, continuerà la storia dei Na'vi e di Pandora e introdurrà due nuove culture Na'vi, tra cui una tribù del fuoco e un altro gruppo non confermato. Inoltre, sappiamo che Avatar 3 farà un salto in avanti di 6 anni rispetto a La via dell'acqua e vedrà alcuni attori del cast originale riprendere i propri ruoli, come Worthington, Zoe Saldaña nel ruolo di Neytiri e Kate Winslet nel ruolo di Ronal.

