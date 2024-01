Neil Druckmann di Naughty Dog attaccato dai troll per la sua apparizione ai Golden Globe

Neil Druckmann, presidente di Naughty Dog nonché uno degli autori di The Last of Us, è finito nel mirino dei troll di X per la sua apparizione ai Golden Globe. Variety ha pubblicato un breve filmato in cui lo possiamo vedere sfilare sul red carpet dell'evento, senza che però nessuno lo fotografi o gli si avvicini per fargli un'intervista. Di base sembra che nessuno dei presenti sapesse chi fosse, il che è anche normale, considerando che la sua carriera si è espressa soprattutto nel mondo dei videogiochi, lì dove in quello delle serie TV è praticamente ai suoi esordi.