Tencent avrebbe speso circa 1,45 miliardi di euro per Techland

Techland potrebbe essere costata circa 1,45 miliardi di euro a Tencent. Stiamo parlando dell'acquisizione annunciata nel luglio del 2023, di cui non furono svelati i dettagli (Techland non è quotata in borsa, quindi non c'è obbligo di farlo).

Più precisamente, la testata Bankier.pl parla di 6,3 miliardi di Zloty polacchi, definendola l'acquisizione più grande del 2023 per una compagnia polacca, seguita da quella di STS Holding da parte di Entain CEE, stimata in 3,9 miliardi di Zloty polacchi.