Star Wars, gli autori di Il Trono di Spade sul film cancellato: 'Non eravamo i droidi che stavano cercando.'

David Benioff e Dan Weiss, gli autori della serie TV Il Trono di Spade, hanno commentato in modo decisamente aspro la cancellazione del loro film di Star Wars da parte di Lucasfilm, affermando che: "Non siamo i droidi che cercano."

Il commento è arrivato in occasione di un'intervista concessa alla testata The Hollywood Reporter, cui hanno anche confermato che il loro film sarebbe sostanzialmente stato "Il Primo Jedi" a avrebbe raccontato la storia della formazione dell'ordine dei Jedi, della creazione delle spade laser e quant'altro.

Lucasfilm aveva assunto Benioff e Weiss nel 2018 per dirigere una serie di film, di cui il primo sarebbe dovuto uscire nel 2022. Nel 2019 fu però cancellato. All'epoca i due parlarono di conflitti con i loro altri impegni. La rottura con Lucasfilm sembrava quindi amichevole, tanto che la presidente della compagnia, Kathleen Kennedy, espresse il desiderio di vederli tornare in futuro a lavorare su Star Wars.

Come avviene con molte storie ufficiali però, anche questa sembra che sia stata molto edulcorata per il pubblico. A pochi anni di distanza Benioff ha raccontato che Lucasfilm ha preferito cancellare il film per dei contrasti mai svelati prima: "Avevamo una storia precisa in mente e hanno deciso che non la volevano."

Naturalmente i due sanno che è Lucasfilm ad avere l'ultima parola in merito: "Lo capiamo perfettamente. È la loro azienda e la loro proprietà intellettuale, ma non eravamo i droidi che stavano cercando."