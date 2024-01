Suicide Squad: Kill the Justice League, i primi voti sono ottimi

VGC scrive invece che il gioco è " visivamente d'impatto e molto divertente , anche se le attività risultano spesso ripetitive." Si tratta ad ogni modo di "una chiusura con stile per l'universo creato da Rocksteady Studios, che non soccombe completamente sotto il peso della sua struttura live service."

Nel commento di XboxEra si legge infatti che ci troviamo di fronte a "un titolo dannatamente buono per i fan di Destiny, The Division e tutti i loot-as-a-service", con un indubbio potenziale di crescita nel tempo.

Anche se l'early access di Suicide Squad: Kill the Justice League è partito male , pare insomma che il controverso tie-in ambientato nell'Arkhamverse abbia convinto qualcuno, pur al netto di alcune critiche molto precise.

Sono usciti i primi voti di Suicide Squad: Kill the Justice League , due singole recensioni piuttosto positive nei confronti del nuovo titolo di Rocksteady Studios, sebbene per il grosso delle valutazioni bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Lo stiamo giocando

Captain Boomerang, Deadshot e Harley Quinn in Suicide Squad: Kill the Justice League

Abbiamo provato le prime ore della campagna di Suicide Squad: Kill the Justice League e per il momento il responso è fondamentalmente positivo, sebbene alcuni aspetti andranno approfonditi; in particolare l'open world e le sue attività.