Helldivers 2: uno spettacolare trailer ci ricorda l'imminente lancio su PS5 e PC

Lo State of Play di gennaio 2024 di Sony si apre con uno spettacolare trailer di Helldivers 2 , lo sparatutto multiplayer cooperativo di Arrowhead Studios in arrivo su PS5 e PC la prossima settimana, per la precisione l'8 febbraio 2024 .

Helldivers 2 è uno sparatutto multiplayer in terza persona, al contrario del predecessore che adottava una visuale isometrica. Anche in questo caso però verrà data una certa importanza alla strategia, con i giocatori che dovranno scegliere accuratamente il loadout da utilizzare in base alla minaccia da affrontare e gli Stratagemmi, ovvero torrette, supporti tattici dall'altro e potenziamenti vari. In ogni partita l'obiettivo sarà quello di completare vari obiettivi, via via sempre più difficili, in solitaria o in compagnia di altri giocatori, facendo particolarmente attenzione al fuoco amico.

Vi ricordiamo nuovamente che il lancio di Helldivers 2 è fissato all'8 febbraio 2024 su PS5 e PC.