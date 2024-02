Yu-Gi-Oh! Early Days Collection annunciato, una raccolta celebrativa dei primi capitoli

Si tratta infatti di una collezione che punta a portare in occidente i primi capitoli della serie, che di fatto non sono mai usciti dal mercato giapponese. Uno di questi titoli è già stato confermato: si tratta di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, uscito nel 2000 per Game Boy Color, gioco inedito da queste parti, ma ulteriori dettagli saranno annunciati in futuro.

La prima notizia, e forse la più importante, riguarda dunque questa Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, raccolta in arrivo su PC e Nintendo Switch senza ancora una data d'uscita precisa, ma che si preannuncia decisamente interessante per i fan della serie.

Tra realtà virtuale e altro

Yu-Gi-Oh! Duel Links, un'immagine

Un'altra iniziativa interessante è rappresentata da "Yu-Gi-Oh! Duel Links presents SOLID VISION EXPERIMENT", un'esperienza particolare che porta in vita le carte in un immersivo spazio VR, utilizzando il gioco Yu-Gi-Oh! Del Links con visori VR, visualizzando il tutto in realtà virtuale.

Inoltre, Konami ha annunciato che Maximum Summoning debutterà presto nei Duelli Rush Duel in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Si tratta di una nuova caratteristica che consentirà di combinare tre Mostri Maximum in un unico devastante mostro dall'elevata potenza d'attacco e in grado di utilizzare gli effetti di ciascuno dei Mostri Maximum che lo compongono, questo in arrivo all'interno del gioco mobile il 28 febbraio 2024.