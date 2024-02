Humble Bundle: raggiunti i 250 milioni di dollari donati in beneficenza

Come probabilmente già saprete Humble Bundle è una piattaforma dove è possibile acquistare principalmente giochi per PC, ma anche ebook, software e contenuti digitali di vario genere, con una porzione dei ricavi che viene offerta in beneficenza a organizzazioni che si occupano di combattere la fame nel mondo, garantire le pari opportunità, offrire supporto in caso di calamità e crisi e così via.

Humble Bundle ha annunciato che dalla sua fondazione nel 2010 a oggi ha superato quota 250 milioni di dollari devoluti in beneficenza a varie organizzazioni in tutto il mondo. Un traguardo importantissimo registrato grazie ovviamente anche il supporto da parte dei giocatori.

I ringraziamenti di Humble Bundle alla community

La notizia del superamento dei 250 milioni di dollari di beneficenza è arrivato tramite un post del blog ufficiale di Humble Bundle, dove la compagnia ringrazia il supporto della community, dal quale apprendiamo che di questi 14 milioni di dollari sono stati raccolti solo nel 2023.

"Le parole non possono trasmettere quanto siamo grati per il vostro sostegno e i vostri contributi nel corso degli anni. Solo nel 2023, avete contribuito a raccogliere oltre 14 milioni di dollari, destinati specificamente a cause vitali nelle cinque aree chiave di impatto sociale di Humble: Salute e benessere, Soccorso in caso di crisi e disastri, Equità e inclusione, Istruzione di qualità e Cambiamento climatico e sostenibilità".

"Ancora una volta, vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti i membri della comunità Humble per il loro sostegno nel corso degli anni, e allo stesso modo ai nostri amici del settore e ai nostri partner di beneficenza. Il lavoro che svolgiamo è continuo, ma non possiamo fare a meno di sentirci fiduciosi e pieni di energia per il futuro con tutti voi al nostro fianco".