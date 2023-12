Windows 12: il mese d'uscita emerge da un report di una nota testata di Taiwan

Il probabile arrivo di Windows 12 nel prossimo anno era già stato suggerito in precedenza, ma un nuovo report da parte della pubblicazione taiwanese The Commercial Times riporta ora anche il possibile mese d'uscita del nuovo sistema operativo Microsoft, che potrebbe arrivare a giugno 2024.

La testata in questione riferisce che tale mese è quello previsto per il lancio di Windows 12 e che il nuovo sistema operativo Microsoft sarà fortemente caratterizzato dall'integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale, che coinvolgeranno anche il lancio di vari hardware appositamente progettati.

Secondo il report in questione, il 2024 sarà "il primo anno dei PC con IA", intendendo con questo il lancio di vari hardware costruiti specificamente per supportare l'intelligenza artificiale generativa. Non è chiaro dove la testata abbia preso l'informazione sul mese di lancio di Windows 12, ma sembra essere piuttosto sicura delle proprie fonti, considerando anche la presenza di affermazioni riferite dal CEO di Acer, Jason Chen, e da Barry Lim di Quanta in occasione del recente Taiwan Medical Technology Exhibition.