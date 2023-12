GameStop lancia vari sconti su Nintendo Switch e Merchandise nelle offerte di Natale

GameStop ha avviato un'ampia campagna di promozioni per Natale 2023 , che coinvolge prodotti Nintendo, PlayStation, Xbox e Merchandise vario, ma in particolare si segnalano diverse proposte che riguardano Nintendo Switch in questi giorni.

Bundle Nintendo Switch e Merchandise vario

Il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 in promo da GameStop

Oltre alle iniziative del Calendario dell'Avvento, che per oggi peraltro propongono giochi in sconto dal catalogo Activision Blizzard come Call of Duty: Modern Warfare 3 e Diablo 4, andiamo dunque a vedere quest'altre promozioni valide per periodi diversi ma attualmente in corso.

Tra le offerte più interessanti in ambito Nintendo, troviamo il bundle con Nintendo Switch OLED e Mario Kart 8 Deluxe al prezzo di 349,98 euro, valido fino al 6 dicembre 2023. Altro pacchetto interessante è il bundle Nintendo Switch Sports, con console e gioco allegato, al prezzo di 299,98 euro fino al 27 dicembre 2023.

Può rappresentare un oggetto del desiderio notevole anche Nintendo Switch Lite con Animal Crossing: New Horizons al prezzo di 219,98 euro, anche questo valido fino al 27 dicembre 2023, mentre per quanto riguarda il gioco in questione si segnala la presenza dell'offerta a 49,98 euro.

Nella sezione Merchandise si possono trovare giochi, gadget e giocattoli vari particolarmente indicati per il periodo natalizio, come il Calendario dell'Avvento dei Pokémon a 50€, il 40% di sconto su t-shirt, felpe, borse e cappelli, il 30% su gadget e prodotti collegati a manga e anime e lo stesso tasso di sconto sui peluche del catalogo GameStop.