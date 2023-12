Football Manager 2024: i migliori collaboratori, allenatori dei portieri e preparatori atletici

In Football Manager 2024 avere una rosa di calciatori prestanti è sicuramente importante, ma è bene non sottovalutate l'importanza dei collaboratori tecnici e i preparatori atletici e dei portieri nel quadro generale.

Sono loro infatti che tengono in forma la nostra squadra, aiutano i giocatori a esprimere il loro massimo potenziale e migliorare i propri attributi, o ancora, incorporare tattiche specifiche. Dunque vale sicuramente la pena assicurarsi di avere uno staff competente e capace in ogni area, anche a costo di investire cifre importanti.

Di seguito abbiamo stilato degli elenchi per i migliori membri dello staff tecnico e preparatori suddivisi per ogni settore di allenamento, cercando di includere laddove possibile personale dalle richieste di stipendio non troppo elevate. Tenete presente che alcuni collaboratori sono in grado di coprire più ruoli differenti, come il caso di Giuseppe Baresi dell'Inter, che è più che capace di dare una mano in quasi ambito di difesa, attacco e possesso palla.

