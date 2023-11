Football Manager 2024: i migliori giocatori gratis senza contratto

In Football Manager 2024 uno degli aspetti più importanti da gestire è quello economico. Impossibile migliorare la squadra senza i giusti innesti, ma d'altro canto a volte il risicato budget a disposizione non gioca a nostro favore. È in questi casi che potrebbe tornare utile volgere lo sguardo ai calciatori senza contratto, ovvero quelli che potrete ingaggiare senza pagare salati costi di trasferimento.

Se persino i giocatori economici sotto i 10 e i 5 milioni di euro sono fuori dalla vostra portata, in questo articolo troverete i migliori calciatori svincolati per ogni ruolo da aggiungere alla vostra squadra a parametro zero, in quanto al momento senza contratto (perlomeno all'inizio della carriera).

Chiaramente non bisogna avere grandi pretese e in alcuni casi parliamo di stelle del calcio ormai prossime al ritiro, come ad esempio il quarantenne Fabio Quagliarella. Nei limiti del possibile abbiamo cercato di includere in questo articolo dei giocatori validi e non troppo avanti con l'età, che dunque potrebbero rivelarsi degli ottimi innesti per la vostra formazione. Se poi cercate degli investimenti a lungo termine, vi suggeriamo di leggere la nostra guida ai migliori giocatori giovani di Football Manager 2024.