The Game Awards: Baldur's Gate 3 è primo nelle votazioni del pubblico, la classifica provvisoria

Ieri sera sono iniziate le votazioni del pubblico per il premio "Player's Voice" dei The Game Awards 2023 , che hanno già raccolto oltre 10.000 voti da parte dei giocatori. Stando alla classifica provvisoria Baldur's Gate 3 al momento è al primo posto, mentre alcuni dei giochi più apprezzati di questa ricca annata videoludica al momento non figurano nelle prime dieci posizioni, come ad esempio Super Mario Bros. Wonder, e dunque rischiano di non passare alla fase successiva.

Come funziona la votazione del premio Player's Voice?

A differenza degli altri premi dei The Game Awards 2023, i "Player's Voice" è l'unico che viene deciso esclusivamente dal pubblico tramite una votazione che si svolgerà in tre fasi. La prima vede in lizza i 30 giochi qui sopra, con ogni utente che potrà votare fino a 10 titoli entro il 29 novembre. I primi dieci classificati passano alla fase 2, dove sarà possibile votare fino a 5 giochi entro il 2 dicembre. Infine, i migliori cinque passeranno alla votazione finale, che terminerà il 4 dicembre.

Ora come ora la classifica vede Baldur's Gate 3 come indiscusso vincitore, con un netto distacco da Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mentre tra i giochi che non passerebbero al secondo round troviamo anche Super Mario Bros. Wonder, Armored Core 6, Star Wars: Jedi Survivor, Street Fighter 6, Starfield e Diablo 4. Chiaramente manca ancora molto al termine delle votazioni, dunque le cose potrebbero cambiare sensibilmente.

Che ne pensate, siete d'accordo con la classifica parziale qui sopra? Fatecelo sapere nei commenti.