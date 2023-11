Nintendo Switch 2: possibile mese di presentazione da un insider, potrebbe superare PS5 e Xbox

Non si tratterebbe dunque di un superamento globale delle capacità di PS5 e Xbox Series X|S, cosa che risulta ancora piuttosto esagerata, ma anche secondo Linneman è possibile che la nuova tecnologia NVIDIA possa portare a una gestione migliore della tecnica di Ray Reconstruction .

La fonte è alquanto labile, ma nell'ultima puntata del podcast Nate the Hate, l'insider svela quello che potrebbe essere il mese di presentazione di Nintendo Switch 2 e commenta la possibilità che possa superare PS5 e Xbox Series X|S almeno in una particolare caratteristica tecnica.

Ray Tracing migliore e presentazione a marzo 2024?

Questo potrebbe portare a una gestione più efficiente del ray tracing, soprattutto considerando il fatto che la nuova console Nintendo potrebbe continuare a basarsi sulla configurazione ibrida di Nintendo Switch.

Per quanto riguarda il mese di annuncio e presentazione, secondo Nate the Hate potrebbe essere marzo 2024. Anche qui, non si capisce precisamente da dove derivi l'informazione, anche se il periodo è condiviso anche da altri più o meno presunti insider e leaker.

Considerando che molti ormai puntano sul lancio di Nintendo Switch 2 (o quello che sarà il nome della nuova console Nintendo) nel 2024, viene naturale pensare che una presentazione possa avvenire verso la primavera, dunque anche il mese di marzo proposto in questo caso potrebbe essere condivisibile.

Da notare che, in ogni caso, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha anche recentemente smentito le voci su un Nintendo Switch 2, rifiutandosi ancora di parlare di una nuova console e volendo concentrarsi esclusivamente su quella presente al momento sul mercato.