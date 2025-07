Mario e Peach sono soltanto "buoni amici", secondo Nintendo

Per assurdo si potrebbe dire che l'idraulico più famoso del mondo sia stato clamorosamente "friendzonato" , sebbene in maniera indiretta visto che non è stata Peach a descrivere in questa maniera il loro rapporto.

Chiaramente si tratta di parole che cozzano con i tantissimi trascorsi fra i due e con il concetto stesso della "principessa da salvare" che è stato utilizzato come espediente narrativo ogni qual volta ce ne fosse bisogno in un'avventura di Mario.

"La Principessa Peach e Mario sono buoni amici e si aiutano ogni volta che possono ", recita la descrizione della casa giapponese, che nel frattempo è diventata irreperibile ma solo per via degli aggiornamenti frequenti dell'app, che tende a sovrascrivere i propri contenuti.

Sta cambiando qualcosa?

Presenti in coppia anche nel roster di Mario Kart World, che è stato acquistato da quasi tutti i possessori di Nintendo Switch 2, Mario e Peach hanno portato avanti per anni una sorta di relazione platonica, ma può darsi che questo approccio non vada più bene per Nintendo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Visto che difficilmente quella frase è stata messa lì per caso, è possibile che l'azienda stia provando in qualche modo a riscrivere tutta la faccenda e a renderla ancora più vaga e "cartoonesca" di quanto non sia mai stata, nonostante alcuni episodi (vedi anche Super Mario Odyssey) dicano il contrario.