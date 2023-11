Nintendo Switch 2: il presidente Furukawa smentisce i rumor sulla nuova console

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha specificamente smentito varie voci di corridoio riguardanti la nuova console della compagnia, che in certi casi viene identificata come Nintendo Switch 2, definendoli "non corretti".

Come abbiamo visto, Furukawa si è rifiutato di commentare sull'eventuale arrivo di una nuova console in seguito ai dati finanziari ufficiali pubblicati ieri, facendo peraltro capire come Nintendo Switch abbia ancora molto da offrire e sia ancora il focus principale della compagnia sul mercato.

Tuttavia, le voci continuano ad essere insistenti e il presidente di Nintendo ha voluto fare alcuni commenti su queste, come emerso da una trascrizione più completa dei suoi interventi nel corso del meeting finanziario andato in scena nelle ore scorse.

"Come ho detto già in passato, la nostra compagnia conduce costantemente delle operazioni di ricerca e sviluppo su nuovi hardware e software", ha spiegato Furukawa, "ma per quanto riguarda il nuovo hardware, non ho ulteriori commenti da fare. Le voci di corridoio si sono sparse su internet e ovunque, a quanto pare basate su informazioni non pubbliche, ma non sono accurate".