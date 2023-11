Xiaomi Watch 2 Pro, la recensione: lo smartwatch con WearOS avrà fatto centro?

Con questo Xiaomi Watch 2 Pro l'azienda ha deciso di tentare una strada diversa abbandonando, almeno temporaneamente, le soluzioni basate sul sistema operativo proprietario e scegliendo piuttosto di adottare il software di Google WearOS: un'alternativa accolta con favore da molti, che hanno giustamente visto in questo una possibilità di maggiore integrazione con Android oltre che un'opportunità per un ulteriore sviluppo della piattaforma, in grande crescita ma non capace fino ad ora di rivaleggiare con l'alternativa Apple.

Se si parla di smartwatch Xiaomi la mente va immediatamente ai prodotti economici, settore in cui il colosso cinese è assolutamente dominante a partire dalla popolarissima Smart Band. Il "problema" dei device a basso costo è che anche i margini di guadagno sono ridotti, motivo per cui un po' tutti i produttori legati a questo posizionamento di mercato hanno cercato di espandere il proprio listino inserendo anche alternative più costose. La stessa Xiaomi non è certamente nuova a proporre smartwatch di pregio superiore, ma trovare la quadra per convincere il pubblico a sborsare più quattrini non è affatto semplice: bisogna offrire un design maggiormente ricercato, garantire più funzioni, un'interfaccia adeguata e una integrazione ottimale con lo smartphone.

Davvero ridotta invece la dotazione nella confezione, che non offre alcun cinturino aggiuntivo ma soltanto la basetta per la ricarica.

Ovviamente fondamentale la rilevazione dei parametri corporei e questo avviene attraverso sensori specifici per la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno, che consentono di monitorare con efficacia anche lo stress, la qualità del sonno e i dettagli del ciclo mestruale per il pubblico femminile.

Ampia la connettività con i "soliti" standard Bluetooth 5.2 e Wi-Fi pienamente soddisfatti, assieme ovviamente al GPS e all'NFC. Da non sottovalutare poi la disponibilità sul mercato italiano sia della versione "liscia" che di quella LTE tramite eSIM , alternativa non offerta dal già citato Pixel Watch 2 e che di conseguenza pone la proposta di Xiaomi in posizione di vantaggio sotto questo punto di vista. Chi avesse necessità infatti di uno smartwatch utilizzabile in maniera indipendente dallo smartphone anche per effettuare telefonate troverà sicuramente in questo Watch 2 Pro un device da tenere in seria considerazione.

Dal punto di vista puramente tecnico è difficile trovare qualcosa di cui lamentarsi in questo Xiaomi Watch 2 Pro, a partire dal SoC: la casa cinese ha infatti scelto di adottare il più avanzato chip per wearable offerto da Qualcomm , ovvero lo Snapdragon W5+ Gen1 con processo produttivo a 4 nm. Un nome particolarmente complesso per dire che si tratta semplicemente di un piccolo mostro di potenza, che supera anche anche il Qualcomm Wear 5100 montato sul recentissimo Pixel Watch 2 di cui abbiamo parlato con favore su queste pagine . Ad accompagnare il SoC ci sono poi 2 GB di RAM LPDDR4X e uno spazio di archiviazione di 32 GB EMMC, valori in linea con le proposte di alta gamma dei concorrenti.

Per quanto riguarda invece i colori, questi sono due: black che unisce di nero sia la cassa che il cinturino, quindi con un aspetto più sportivo, e silver che invece alla cassa argento associa un cinturino marrone in pelle.

Posto che si tratta comunque di valutazioni soggettive, quello che è meno opinabile è la grandezza del dispositivo , che con la sua cassa tonda da 46mm e l'ampia cornice, assieme allo spessore di 11.8 mm rende l'orologio piuttosto impegnativo da gestire su polsi sottili o femminili, pur con i tutto sommato soli 54.5 grammi di peso. Specialmente con alcune attività sportive o nel monitoraggio del sonno queste misure potrebbero risultare scomode e invadenti, rendendo l'utilizzo poco piacevole. Insomma, si tratta di un fattore da tenere in considerazione in relazione all'uso che si intende fare dello smartwatch, poco ma sicuro.

Rispetto al già citato Pixel Watch 2 , che invece poggia su un design che è molto più "sincero" nel trasmettere le caratteristiche del prodotto, qui si avverte una certa sensazione di disallineamento che ovviamente è trasmessa con ancora maggiore forza dai materiali plastici che abbondando nonostante la presenza di una scocca in acciaio inossidabile. Non ci ha entusiasmato ad esempio la ghiera attorno al display, di plastica trasparente che dà un aspetto un po' cheap al tutto.

L'estetica di Xiaomi Watch 2 Pro è abbastanza divisiva, perché si basa sull'idea di replicare, almeno per sommi capi, le forme dei cronografi meccanici classici . Quindi da lontano lo smartwatch può ingannare e sembrare un normale orologio, e anche le watchface proposte dalla casa cinese in larga parte seguono questo stile proponendo molte variazioni proprio sul tema in oggetto.

È presente l' always on , per cui anche quando lo schermo non è utilizzato attivamente resta acceso con luminosità ridotta, riportando le informazioni principali e il quadrante.

Il pannello montato sullo Xiaomi Watch 2 Pro è un ampio AMOLED da 1,43" con risoluzione 466 x 466, quindi parecchio generoso e più grande di quello da 1,2" del Pixel Watch 2. Senza dubbio sullo Xiaomi quello che si perde in compattezza e leggerezza lo si guadagna in leggibilità e comodità d'uso, perché tutto è più grande e si riesce ad interagire sullo schermo con maggiore precisione. Di converso la luminosità di 600 nit è inferiore rispetto ai 1000 della controparte di Google, anche se a dirla tutta la differenze non si nota granché e lo Xiaomi Watch 2 Pro resta perfettamente leggibile anche sotto al sole diretto.

Sia ben chiaro, siamo nell'ordine di idee della maggior parte dei prodotti analoghi, e con questo intendiamo gli smartwatch dotati di WearOS o di WatchOS: ovviamente smart band più semplici a livello di funzioni possono raggiungere traguardi anche ampiamente superiori nel campo dell'autonomia, ma non possiedono la versatilità in termini di applicazioni dei due sistemi operativi citati. Sta di fatto che il fattore batteria per molti non rappresenterà un problema una volta entrati nella routine della carica notturna, seppure come conseguenza diventi abbastanza complicato poter sfruttare il tracciamento del sonno .

Xiaomi dichiara 55 ore di autonomia per il modello LTE e 65 per quello bluetooth : significa sulla carta 2 giorni comodi, ma questi risultati ottimistici tengono conto di un uso leggero, magari senza always on e riducendo l'attivazione dei sensori biometrici e la rilevazione di attività. Sfruttando maggiormente il dispositivo quindi è quasi sempre inevitabile e necessario dover mettere in carica l'orologio a fine giornata , momento che si raggiunge comunque con un ampio margine.

La scelta di adottare WearOS porta con sé un tipo di esperienza e un utilizzo di risorse che inevitabilmente incide sulla batteria e quindi sulla longevità della singola carica. I 495 mAh del modulo installato sullo Xiaomi Watch 2 Pro non sono affatto pochi in senso assoluto e confrontati con i concorrenti, ma il grande display ha notevoli richieste energetiche a cui vanno aggiunte le preferenze dell'utente in termini di always on e di rilevazioni biometriche più o meno frequenti.

Esperienza d'uso

Xiaomi Watch 2 Pro è un buon debutto dell'azienda cinese su WearOS

L'esperienza di utilizzo con Xiaomi Watch 2 Pro, come detto già in apertura, non può esimersi dal considerare il fattore delle dimensioni e del peso: per questo motivo è importante capire quale sia l'impiego che si vuol fare dello smartwatch, perché in condizioni molto dinamiche magari con sport particolarmente "attivi" questi fattori possono diventare fastidiosi al punto da far preferire alternative meno invadenti.

Per esempio nella nostra esperienza, anche il semplice running richiede una certa abitudine per riuscire a non farsi distrarre o infastidire da ciò che si tiene al polso. È chiaro però che se siete tra gli utenti per cui gli sport non sono tra le attività principali da dare in pasto allo Xiaomi Watch 2 Pro, tutta la discussione viene fortemente ridimensionata. E a proposito di questi, sono addirittura 150 le attività che il dispositivo è in grado di tracciare, quindi praticamente qualsiasi cosa vi venga in mente o quasi.

Più oggettiva è la questione relativa all'interfaccia MIUI di Xiaomi, che non è pulita ed efficiente a livello dei concorrenti più blasonati. Abbiamo riscontrato bug e rallentamenti occasionali, oltre a una mancanza generale di ottimizzazione che si avverte in più o meno piccoli dettagli che intaccano il piacere dell'esperienza.

Inoltre il sistema poggia su WearOS 3.5 su Android 11, quindi non alla pari del pluri citato Pixel Watch 2 che invece monta già il più recente WearOS 4.0: non ci sono informazioni in merito ad un aggiornamento che senza dubbio arriverà, ma rimane il fatto che allo stato attuale l'offerta di Xiaomi sia un passo indietro. Anche in termini di longevità del supporto non ci sono informazioni precise, quindi tocca incrociare le dita.

Xiaomi Watch 2 Pro è uno smartwatch molto più grande dei concorrenti

Buono invece lo speaker, sufficientemente potente e chiaro per gestire le telefonate senza grossi problemi.

Infine una nota: Xiaomi Watch 2 Pro, almeno nel momento in cui scriviamo, è compatibile soltanto con smartphone Android, motivo per cui l'utenza iOS deve necessariamente guardare altrove.