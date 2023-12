Call of Duty: Modern Warfare 3 tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 4 dicembre

Continua il Calendario dell'Avvento di GameStop , giunto al quarto giorno di offerte con nuove e interessanti promozioni per questo 4 dicembre 2023 , data in cui gli sconti si spostano su Call of Duty: Modern Warfare 3 ma anche Diablo 4 e Sekiro: Shadows Die Twice, ma si tratta solo di alcuni dei titoli inseriti nelle offerte di oggi.

Sconti sui giochi Activision Blizzard

Diablo IV è tra i protagonisti degli sconti di oggi

Si parte con Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo capitolo della celebre serie di Activision Blizzard, che può essere acquistato al prezzo di 69,98 euro in versione PS5, PS4 e Xbox Series X|S, ovvero con 11 euro di sconto rispetto al prezzo standard del gioco.

L'altro titolo di rilievo è Diablo 4, che prosegue la serie di action RPG Blizzard: il prezzo in questo caso è di 54,98 euro con 5 euro di sconto rispetto al prezzo originale, su PS4, PS5 e Xbox Series X|S.

Tra gli altri titoli, che proseguono con gli sconti applicati al catalogo Activision Blizzard, troviamo Sekiro: Shadows Die Twice per PS4 e Xbox One a 29,98 euro, con 10 euro di sconto, e Crash Bandicoot 4: It's About Time per PS4, Xbox One e Nintendo Switch a 25,98 euro.

Le offerte in questione sono valide per oggi, 4 dicembre 2023, e verranno sostituite da altre a partire da domani mattina.