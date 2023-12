The Last of Us 3: pare non ci sia ancora una sceneggiatura pronta, uscita ancora lontana?

Intervistato da Dexerto, Pierce ha fatto sapere che, per quanto ne sa, " non è un progetto avviato in nessun modo", ma trattandosi di un doppiatore non è detto che sia proprio il primo ad avere informazioni al riguardo. D'altra parte, la serie ha richiesto diversi anni di lavorazione per i due capitoli usciti finora, dunque le tempistiche lunghe sono anche normale amministrazione per Naughty Dog.

Non c'è stato alcun annuncio ufficiale su The Last of Us 3 , la cui esistenza effettivamente è legata solo a voci di corridoio e supposizioni al momento, ma una recente intervista a Jeffrey Pierce, doppiatore di Tommy Miller (il fratello di Joel) fornisce quantomeno una menzione del gioco da parte di uno degli addetti ai lavori, con un aggiornamento forse poco piacevole: non c'è ancora alcuna sceneggiatura pronta , dunque l'idea è che il progetto debba richiedere ancora molto tempo.

Una lunga attesa potrebbe essere normale, per The Last of Us

The Last of Us Parte II Remastered è stato appena annunciato

Tra il primo The Last of Us e The Last of Us: Parte II sono passati sette anni, dal 2013 al 2020, intervallati dalla Remastered per PS4. Considerando che nel frattempo è uscito anche il Remake del primo con The Last of Us: Parte I ed è stato ora annunciato anche il remaster del secondo con The Last of Us: Parte II Remastered, possiamo immaginare che un intervallo di tempo lungo prima dell'eventuale The Last of Us 3 sia piuttosto normale.

Jeffrey Pierce ha dunque riferito che non ha ricevuto alcuna notizia sul nuovo capitolo, nonostante sia in fremente attesa anche lui di saperne qualcosa. D'altra parte potrebbe anche non essere previsto un suo ritorno in azione per il terzo capitolo, dunque l'informazione non è determinante, di per sé.

Nel frattempo, continuiamo ad attendere informazioni sul progetto The Last of Us Multiplayer, che pare sia stato rinviato internamente e forse anche bloccato, nonostante di recente siano emerse informazioni che sembrano indicare il contrario.