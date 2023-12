Street Fighter 6 VS Spy x Family: un trailer con Chun Li contro Yor annuncia la data d'uscita

Il video è stato prodotto da Wit Studio proprio seguendo lo stile dell'anime in questione e mostra la co-protagonista della serie, nel suo tipico abito nero, avviare uno scontro con Chun Li nella tenuta da combattimento standard, sullo sfondo di Nayshall, il tutto replicato come se fosse parte della serie animata.

Capcom ha pubblicato un nuovo teaser trailer per la collaborazione tra Street Fighter 6 e Spy x Family , che mostra in particolare uno scontro fra Chun Li e Yor Forger nel livello Nayshall, ma rappresentato in stile anime, con data d'uscita della collaborazione .

Street Fighter 6 VS Spy X Family, il poster della collaborazione

A partire da tale data possiamo dunque aspettarci l'arrivo di skin e oggetti a tema Spy x Family, in corrispondenza con il lancio del film Spy x Family Code: White, rientrando dunque in una particolare iniziativa promozionale per il lungometraggio animato.

Non ci sono ancora informazioni precise sui contenuti del crossover, ma in base a quanto abbiamo visto in precedenza, come quello incentrato sulle Teenage Mutant Ninja Turtles, possiamo aspettarci personaggi, oggetti per l'avatar, adesivi per il Battle Hub e varie altre cose a tema.

Scritto e disegnato da Tatsuya Endo, Spy x Family è ormai uno dei manga più popolari del momento, la cui serializzazione è iniziata nel 2019, con un adattamento in anime che ne ha incrementato il successo, disponibile anche in streaming su Crunchyroll.