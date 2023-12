Baldur's Gate 3: Larian ha aggiunto in segreto la fisica applicata ai genitali

Tra le aggiunte della grossa Patch 5 a Baldur's Gate 3 ce n'è una che è passata completamente sotto silenzio, considerando che Larian Studios non l'ha nemmeno menzionata nelle note ufficiali della patch, ma che una volta scoperta sta spopolando su internet: la fisica applicata ai genitali maschili.

Abbiamo visto come la Patch 5 abbia apportato numerose modifiche e miglioramenti a Baldur's Gate 5, compresa anche l'introduzione di un nuovo epilogo, nuove modalità e ulteriori novità. Queste hanno comportato anche alcuni problemi di crash, con un hotfix 12 pubblicato in tutta fretta nel corso del fine settimana, ma una sorpresa speciale è stata scoperta solo in seguito, nascosta all'interno dell'aggiornamento.