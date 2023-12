Fortnite: le Ninja Turtles potrebbero essere in arrivo nel gioco Epic Games

Come riferito da varie fonti, all'interno del nuovo trailer di Fortnite: Capitolo 5 Stagione 1 compare una sorta di tombino in evidenza, mentre alla fine, nelle scritte in piccolo che si trovano insieme alla key art della stagione in questione, si nota il copyright di Viacom, compagnia che controlla Paramount Pictures e che ha dunque i diritti delle TMNT.

Vari indizi scoperti tra i file di Fortnite

FNAssist, notkrae e Egyptian Fortnite Leaker, per esempio, hanno pubblicato vari elementi che puntano proprio alla possibile collaborazione Fortnite X TMNT in arrivo, attraverso immagini e oggetti scoperti nel codice del gioco.



Il primo ha trovato un tombino con sopra stampato il logo "TMNT", che fa pensare a quello tipico per entrare nella zona delle fogne abitata dal gruppo di eroi mutanti. Il secondo ha invece scoperto quello che potrebbe esser proprio il covo sotterraneo delle Tartarughe Ninja, che pare essere un punto d'interesse per la mappa, con tanto di decorazioni in stile pizza.



Infine, il terzo ha trovato tra i file una sorta di murale che mostra in maniera chiara le quattro Tartarughe Ninja in azione, confermando così il cross-over in programma per Fortnite. Nel frattempo, dopo la conclusione dell'evento Big Bang è partito il Capitolo 5: Stagione 1 per il gioco in questione.