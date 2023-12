Dragon Ball Z, il cosplay di Videl di enjinight lancia una sfera d'energia concentrata

Torniamo ancora in quel di Dragon Ball Z per il soggetto di questa reinterpretazione, con un bel cosplay di Video da parte di enjinight, che in questo caso riprende un personaggio a dire il vero non molto in evidenza rispetto ad altri del folto cast dell'opera di Akira Toriyama ma anche per questo particolarmente affascinante.

La cosplayer riproduce dunque Videl, come possiamo vedere nel breve video pubblicato su Instagram, nella sua tipica tenuta da allenamento classica, una delle mise più note del personaggio in questione, nonché anche piuttosto semplice da ricostruire rispetto ad altri costumi della serie. L'abbigliamento è semplice ma ricostruirlo alla perfezione non è banale, e si può dire che enjinight ci sia riuscita in pieno.

Sebbene abbia scelto qualche semplificazione rispetto al modello originale, l'effetto complessivo è decisamente convincente, anche grazie alla capigliatura e al trucco, che la rendono molto vicina al personaggio illustrato nel manga e nell'anime.