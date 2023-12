Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, Bandai Namco nega l'uso di IA per il doppiaggio

Tramite un proprio portavoce Bandai Namco ha negato categoricamente le accuse che affermano che la compagnia avrebbe utilizzato l'IA per realizzare delle linee di dialogo per il doppiaggio inglese di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm. Piuttosto la scarsa qualità di questo risultato sarebbe da imputare a delle "incongruenze durante l'editing".

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la scorsa settimana diversi giocatori hanno condiviso in rete dei filmati di gioco, lamentandosi dell'interpretazione poco convincente di alcuni dialoghi e battute da parte dei doppiatori americani che hanno lavorato alla localizzazione di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storms Connections.

La discussione ha preso una piega inaspettata quando Maile Flanagan, la doppiatrice di Naruto, aveva dichiarato in un post su X, ora cancellato, di non aver registrato alcune delle battute condivise dai giocatori in rete. Non è stata la sola, in quanto anche Michael Schwalbe, la voce americana di Kawaki, ha dichiarato la medesima cosa.

Per questo motivo è nato il sospetto che Bandai Namco avesse utilizzato l'IA per realizzare da zero delle battute vocali utilizzando il timbro vocale dei doppiatori, ipotesi che vi abbiamo spiegato essere poco credibile per via degli accordi contrattuali legati a questa tecnologia, che impediscono questo genere di operazioni senza il consenso degli attori.