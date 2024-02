Nintendo Switch 2 nel 2025? Mese di uscita svelato da Nikkei, che non esclude un ulteriore rinvio

Nintendo Switch 2 dovrebbe arrivare nei negozi a marzo 2025, per quanto non è da escludere un ulteriore rinvio della console a dopo il primo trimestre del prossimo anno. Questo perlomeno è quanto riferisce un report di Nikkei, uno dei principali quotidiani giapponesi.

La testata afferma che il debutto della console è passato dalla seconda metà del 2024 a marzo 2025, come già suggerito da altre fonti nei giorni scorsi, in quanto Nintendo vuole assicurarsi di produrre abbastanza unità della nuova console per il lancio ed evitare fenomeni come il bagarinaggio.

Non solo, Nikkei afferma che non è assolutamente da escludere un ulteriore rinvio interno a dopo il primo trimestre del prossimo anno, a seconda dei ritmi di produzione e della disponibilità di un sufficiente numero di giochi ad accompagnare il debutto di Nintendo Switch 2 nei negozi.

Nello stesso report, la testata afferma che la console sarà ancora una volta un ibrido tra un hardware portatile e un dispositivo casalingo, in continuità con l'attuale hardware della casa di Kyoto. Inoltre, ha corroborato le indiscrezioni secondo cui il display sarà più grande rispetto ai 6,2 pollici dell'attuale Switch.