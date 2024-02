Power Bank da 10000 mAh con USB-C e ricarica wireless in sconto col coupon su Amazon

Power Bank da 10000 mAh con USB-C marcata MOMAX

La Power Bank da 10000 mAh con USB-C marcata MOMAX supporta la ricarica a 20 W tramite cavo USB (incluso nella confezione) e 15 W per la ricarica wireless. Dispone anche di un supporto pieghevole per sostenere lo smartphone in verticale o in orizzontale.

La Power Bank pesa 230 grammi e misura 102 x 66 x 20 mm. Dispone di forza magnetica per agganciarsi al retro dell'iPhone (non devono essere presenti custodie, a meno che siano MagSafe). Dispone di un indicatore di stato e di energia, tramite delle luci a led.