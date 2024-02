EA Sports FC 24 riconquista la vetta della classifica inglese, Skull and Bones fuori dalla top 10

Come ogni inizio settimana è arrivata la nuova classifica di vendite del mercato del Regno Unito. EA Sports FC 24 è tornato in vetta alla top 10, scavalcando Mario vs Donkey Kong, che ora è terzo, subito dopo Hogwarts Legacy. Vediamo di seguito la classifica di questa settimana:

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Mario vs. Donkey Kong Helldivers 2 Super Mario Bros. Wonder Call of Duty: Modern Warfare 3 Mario Kart 8: Deluxe LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Marvel's Spider-Man 2 Star Wars Jedi: Survivor