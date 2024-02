Street Fighter 6: un video gameplay e dettagli per Ed, il nuovo lottatore DLC

In occasione dell'imminente debutto di Ed all'interno del roster di Street Fighter 6 è arrivato un video da IGN che include nuove sequenze di gameplay di questo nuovo lottatore assieme a una serie di dettagli sul suo stile di combattimento e i cambiamenti apportati rispetto al precedente gioco, tramite un'intervista con il director Takayuki Nakayama e il producer Shuhei Matsumoto.

Ad esempio, abbiamo appreso che l'Ed di Street Fighter 6 sarà leggermente più basso della sua controparte in Street Fighter 5, in quanto gli sviluppatori si sono accorti di averlo reso troppo "macho".

"Per quanto riguarda l'aspetto visivo di Ed, in termini di design in Street Fighter 5, si è rivelato un po' più macho e con un fisico più grande di quella che volevano ottenere. Per Street Fighter 6, siamo stati in grado di definire meglio questi aspetti", ha detto Nakayama.

Inoltre, dall'intervista scopriamo che lo stile di combattimento di Ed in Street Fighter 5 è stato il precursore dello schema di comandi moderno introdotto nella nuova iterazione della serie.

"È stato un esperimento per gli sviluppatori mentre lavoravano a Street Fighter 5 per fare di Ed il prototipo dei controlli moderni che vediamo in Street Fighter 6". Tuttavia, la sua gamma di mosse è stata aggiornata rispetto al titolo precedente. Non si tratta di una replica completa di ciò che si vede in Street Fighter 5. Abbiamo apportato alcune modifiche. Abbiamo apportato alcune modifiche e aggiornamenti in modo che i suoi controlli moderni in Street Fighter 6 siano divertenti e convincenti".