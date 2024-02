Andor Stagione 2 è lo 'Star Wars per gli adulti', attore parla dell'uscita e di cosa aspettarsi

Andor, la serie prequel di Rogue One, è stato un successo, sia tra i fan di Star Wars che tra la critica. In attesa della seconda stagione, GamesRadar+ ha intervistato Stellan Skarsgård, in occasione dell'arrivo di Dune Parte 2 dove veste i panni del barone Vladimir Harkonnen. Skarsgård però anche una delle star di Andor e la testata americana non ha perso l'occasione per fargli qualche domanda sulla serie di Star Wars.

Skarsgård ha affermato che "È l'ultima stagione. Finisce dove inizia Rogue One, quindi arriva fino a quel punto. Penso che sarà molto buona, perché già la prima mi ha soddisfatto perché è una sorta di Star Wars per adulti - è una società più realistica e complicata quella in cui vivono e la claustrofobia del regime fascista è palpabile. Penso che ci aspetta una buona stagione".