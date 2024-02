Little Devil Inside, l’analisi del trailer che segna il ritorno tra i vivi del gioco

L'ultimo trailer di Little Devil Inside comunica il suo messaggio di fondo sin dal titolo: "Despite all". In italiano possiamo tradurlo in "malgrado tutto" e possiamo facilmente aggiungerci ciò che emerge tra le righe: "il gioco esiste ancora", lì dove quel "malgrado" ci fa capire gli enormi problemi che ha dovuto superare. Non c'è niente di misterioso: gli sviluppatori stessi hanno spiegato la situazione in un aggiornamento della campagna Kickstarter, da cui è nato il progetto, parlando di gente che se n'è andata in corso d'opera, probabilmente per differenze di vedute sulla conduzione dello sviluppo. Ora il team è più piccolo, ma più forte e determinato. Inoltre i lavori proseguono. Comunque sia i numerosi rinvii e la repentina sparizione dopo le apparizioni precedenti hanno lasciato il segno, soprattutto nella comunità. Per questo motivo si è sentita la necessità di battere il classico colpo, di urlare al mondo "esistiamo ancora". Analizziamo quindi il lungo trailer di Little Devil Inside pubblicato qualche giorno fa, per capire quanto ci possiamo sperare questa volta.

Il treno è in stazione

L'inizio del trailer in questo senso è abbastanza eloquente: vediamo una schermata nera senza titoli, quindi una dissolvenza incrociata mostra un treno in arrivo nella stazione di Hamsville, un luogo che appare immerso nella natura e la cui fotografia ricorda un paesaggio montano in un giorno di pioggia. Quando il treno si allontana, sulla banchina appaiono il protagonista con un altro personaggio che, zaini in spalla, vengono raggiunti da un terzo uomo. Parte un micro dialogo e l'uomo gli dice una frase davvero eloquente: "Bentornati a Hamsville. Deve essere stato un viaggio molto difficile." Quindi vediamo i tre che camminano verso questo delizioso paese ed entrano in un pub. Lo stile grafico è quello che i giocatori hanno imparato ad amare e che, fondamentalmente, ha venduto il gioco a molti ormai quasi dieci anni fa (la campagna Kickstarter risale all'aprile del 2015), con il taglio cinematografico delle inquadrature e la gestione della messa a fuoco che continuano a regalare al tutto un forte sapore da diorama. È un altro modo per urlare: Little Devil Inside è tornato! Da un un lungo e durissimo viaggio. Ora i nostri possono entrare in un pub e mettere sul tavolo il bottino che hanno accumulato nelle loro peregrinazioni... una testa con gli occhi brillanti che fa da apertura al resto dei contenuti del video.

Vediamo quindi in più inquadrature la mappa di viaggio visualizzata a volo d'uccello, ricchissima di dettagli, ma non priva di indicazioni per capire dove andare. Selezionata una destinazione, ci viene quindi mostrata una transizione verso uno dei tanti luoghi che saranno visitabili: una foresta dove dei boscaioli stanno tagliando degli alberi. Quindi si torna sulla mappa, dove una macchina, probabilmente con a bordo i protagonisti, si ferma in una stazione di servizio per fare acquisti. Terza tappa: una miniera dove una creatura attacca il protagonista, costretto a combattere. In questo senso il trailer sembra voler fare una panoramica generale su tutte le situazioni (con relativi sistemi di gioco) che potremo vivere in Little Devil Inside, mostrandoci differenti avventure, nonché i rischi che si correranno viaggiando. C'è anche un assaggio del ciclo giorno / notte, nonché una carrellata di mini eventi che il protagonista si troverà a vivere, tra incidenti notturni con l'auto, banditi che diventano compagni di bivacco, luoghi abbandonati in cui ripararsi dalla pioggia e scoperte di luoghi incredibili.