Helldivers 2 guadagna posizioni anziché perderne nella classifica UK

Le prestazioni di Helldivers 2 nella classifica UK sono decisamente insolite, visto che lo sparatutto di Arrowhead Game Studios sta guadagnando posizioni anziché perderne: la settimana precedente era settimo, ora lo troviamo al quarto posto con un +20% di vendite.

La notizia arriva dalle ormai tradizionali anticipazioni di Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, che ha fornito alcuni dati interessanti in attesa che domani venga pubblicata la top 10 completa.

Chi troveremo in testa? Di certo non Mario Vs. Donkey Kong, primo la settimana scorsa ma ora sceso in terza posizione con un calo del 62%, mentre Skull and Bones deve accontentarsi del sedicesimo posto e di un calo del 68%.