Helldivers 2, la capacità dei server è stata aumentata ancora: Arrowhead guarda avanti

"Ora avremo il tempo di concentrarci sui miglioramenti che vogliamo apportare all'esperienza e riprendere i piani originali per il supporto post-lancio : sono in arrivo tante novità entusiasmanti!", si legge infine nel post che Pilestedt ha pubblicato su Twitter.

L'ultimo intervento è stato risolutivo

Come sappiamo, la gran quantità di giocatori online ha creato non pochi grattacapi ai server di Helldivers 2, che non riuscivano a reggere una tale mole di traffico. E così, dopo aver portato la capacità a 700.000 utenti contemporanei, il team di sviluppo ha ulteriormente rinforzato l'infrastruttura.

Considerando che alcuni giorni fa Helldivers 2 ha superato i 400.000 giocatori contemporanei su Steam, allo stato attuale viene insomma garantito un margine sufficiente per affrontare anche le giornate più affollate.