Dragon Ball: Sparking! Zero, Goku Super Saiyan 3 e Vegeta nelle nuove immagini

Mosso dal potente Unreal Engine 5 e in sviluppo da cinque anni, Dragon Ball: Sparking! Zero promette di reinterpretare l'esperienza dell'iconica serie di Budokai Tenkaichi , adattandone le meccaniche agli standard odierni e supportando il tutto con una grafica assolutamente spettacolare.

Goku Super Saiyan 3 e Vegeta sono stati mostrati nelle nuove immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero , l'ultimo gioco prodotto da Bandai Namco sulla base della celebre opera di Akira Toriyama, in arrivo "presto" su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Grandi aspettative

Vegeta in Dragon Ball: Sparking! Zero

Sarà interessante capire come verranno gestite le trasformazioni in Dragon Ball: Sparking! Zero, vista l'importanza di questi elementi all'interno della serie, ma in linea di massima le aspettative nei confronti del gioco sono piuttosto alte.

Ciò da un lato per via dell'inevitabile fattore nostalgico esercitato da quello che si pone come il ritorno di un franchise storico per gli appassionati di Dragon Ball; dall'altro per i presupposti tecnologici del progetto, che sembra puntare davvero in alto.

