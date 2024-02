Helldivers 2 supera GTA 5 e batte un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam

Si tratta di un record non da poco perché così facendo a superato non solo quanto fatto negli ultimi giorni, ma ha anche battuto nomi di altissimo livello come Grand Theft Auto 5 che non ha mai superato i 364.548 giocatori contemporanei.

Helldivers 2 di Arrowhead Game Studios - esclusiva PC e PS5 - è un successo innegabile. Gli appassionati di sparatutto cooperativi hanno deciso in massa di lanciarsi su questo nuovo gioco e i risultati continuano ad aumentare. Il team di sviluppo ha da poco aumentato la capacità dei server e i risultati non si sono fatti aspettare. Infatti, poche ore prima della scrittura di questa notizia - nella notte italiana - Helldivers 2 ha raggiungo i 409.367 giocatori contemporanei .

I prossimi da "battere" per Helldivers 2

Poco sopra Helldivers 2 nella classifica di Steam troviamo invece World of Warship (411.338), Postal (412.063), Sons of the Forest (414.257) e Among Us (447.476).

Ricordiamo che da poco Arrowhead Game Studios ha aumentato la capacità dei server di Helldivers 2 portando il numero dei giocatori massimo a 450.000. C'è rischio che a breve la compagnia sia costretta ad aggiungere ancora un po' di spazio.