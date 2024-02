Shin Megami Tensei V: Vegneance è stato classificato in Corea: includerebbe nuovi contenuti

Il "Game Rating and Administration Committee" della Corea del Sud ha classificato il videogioco Shin Megami Tensei V: Vegneance. Sulla base della descrizione del gioco, pare che si tratti di una edizione "completa" di SMT 5, con miglioramenti e contenuti aggiuntivi.

Il "Game Rating and Administration Committee" è un ente di classificazione, simile al nostro PEGI. Di norma, quanto un gioco viene classificato, non è troppo lontano dalla pubblicazione. Ovviamente però per il momento non possiamo considerare queste informazioni come un annuncio ufficiale. Potrebbe trattarsi di un errore o alcuni dettagli potrebbero cambiare.

Ricordiamo che Shin Megami Tensei V è stato pubblicato nel novembre 2021. I rumor per una "Complete Edition" erano apparsi online già nel giugno 2023.