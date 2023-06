Shin Megami Tensei 5 Complete Edition forse svelato in anticipo da un noto leaker

Diandong Langke Lu Xun, un noto leaker cinese specializzato prevalentemente in indiscrezioni relative al mondo PlayStation, ha suggerito che tra pochi giorni Atlus annuncerà Shin Megami Tensei 5 Complete Edition, una riedizione del suo acclamato JRPG del 2021.

Xun in precedenza ha azzeccato numerose soffiate, come quella della data di uscita di Armored Core 6: Fires of Rubicon e del New Game+ di God of War: Ragnarok e il reveal di Monster Hunter Rise su PlayStation, Xbox e Game Pass, giusto per citarne alcune. Inoltre è noto per lanciare le sue indiscrezioni in modo criptico, lasciando agli utenti il compito di decifrare i suoi indizi.

In questo caso fortunatamente viene in nostro aiuto Gematsu, che tra l'altro raramente condivide rumor e leak a meno che non sia certo delle affidabilità della fonte, il che rafforza ulteriormente la credibilità di questa soffiata.

Come segnalato dal portale, il 16 giugno Xun ha pubblicato una GIF tratta dal concerto Shin Megami Tensei Online Live 2021: Ongaku no Kotowari che nasconde alcuni frame sospetti, che sembrano per l'appunto suggerire l'arrivo di una Complete Edition di Shin Megami Tensei 5. Il primo mostra la mappa del gioco, mentre il secondo una serie di scritte rosse in giapponese in stile "glitch" che recitano "Complete Edition".

Non solo, al leaker piace anche nascondere delle date sfruttando la risoluzione delle immagini. In questo caso parliamo di 701x426, il che sembrerebbe indicare la data del 1 luglio 2023, che guarda caso è quando si svolgerà l'Anime Expo 2023 e il concerto "ATLUS / SEGA Presents: Shin Megami Tensei 30th Live: Band of Shadows", dove a questo punto potrebbe effettivamente arrivare l'annuncio di Shin Megami Tensei 5 Complete Edition.

Per il momento non sono noti altri dettagli e non sappiamo, ad esempio, se questa presunta riedizione arriverà anche su PC e console PlayStation e Xbox, oppure se rimarrà confinata nuovamente su Nintendo Switch.