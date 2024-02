Helldivers 2 aumenta la capacità dei server del 25%: potrà bastare?

Helldivers 2 è un successo enorme, probabilmente più grande di quanto molti si aspettavano. Questo è anche chiaro perché i server messi in campo dagli sviluppatori faticano a star dietro al numero di giocatori che cercano di giocare con lo sparatutto cooperativo.

Per dare sostegno ai giocatori, il team ha ora ampliato la capacità dei server in modo tale che sia in grado di sostenere fino a 450.000 giocatori contemporanei. In precedenza, il limite massimo era di 360.00 giocatori.