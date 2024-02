Xbox: Fable, Contraband, Banjo-Kazooie e un gioco di id Software al centro degli ultimi rumor

Tra i tanti giochi in sviluppo presso i team di Xbox è incluso anche Fable, atteso gioco di ruolo. Quando sarà pronto? Non abbiamo conferme ufficiali, ma il leaker NatetheHate (che ha uno storico non sempre positivo) afferma che il periodo di uscita previsto dal team è il 2025. Inoltre, aggiunge che Contraband potrebbe invece arrivare quest'anno, sebbene lui per primo non ci creda molto. Aggiunge anche che id Software sta lavorando a un gioco di una IP nota, mentre il gioco di Banjo-Kazooie ha subito un riavvio dello sviluppo.

Ricordiamo che Fable è in sviluppo da tanti anni. L'annuncio ufficiale è stato fatto nel 2020, ma già nel 2018 si parlava grazie ai leak del gioco. Tuttavia, per anni è stato difficile ottenere informazioni ufficiali. La situazione è cambiata nel marzo del 2022, quando l'ex Principal Game Designer Juan Fernández de Simón ha rivelato che la lentezza dei progressi del progetto Fable era in parte dovuta all'inesperienza di Playground nel genere e a un approccio "frugale" (il team è più piccolo di un classico studio di sviluppo per AAA).

Sempre nel 2022, le voci sulla riduzione della portata hanno suscitato una risposta ufficiale da parte del Senior Producer Amie Loake, che ha commentato che il ridimensionamento è una componente regolare dello sviluppo dei videogiochi. Alla fine del 2022, tuttavia, è apparso un altro rapporto che citava una certa lentezza nello sviluppo, con Jez Corden di Windows Central che ipotizzava che la causa potesse essere l'adattamento del motore ForzaTech (pensato per i giochi di guida) a un RPG open world.

Nel 2023 è invece emerso che Fable era ancora in piena produzione. Playground ha perlomeno mostrato un trailer, sebbene senza gameplay. L'uscita, se NatetheHate ha ragione, è credibilmente verso la fine del 2025.