Il creatore di Tekken ritiene le petizioni inutili, inviate lettere a mano (ma senza lamette)

Harada ha però una soluzione per i fan che vogliono farsi sentire: mandare lettere scritte a mano agli uffici del team di sviluppo. L'uomo ritiene per esperienza personale che la regolare ricezione di lettere di questo tipo mandate da persone diverse può influenzare i team.

Katsuhiro Harada - creatore di Tekken - ha detto la propria sulla validità delle petizioni online per ottenere qualcosa da parte di sviluppatori ed editori videoludici. A suo parere, le petizioni online sono praticamente inutili , sia perché tendono a non essere genuine in quanto è troppo facile lasciare una firma, sia perché possono essere generate con dei bot.

La dichiarazione completa di Harada

"Lasciate che vi dica cosa è effettivamente più efficace per queste richieste."

"Innanzitutto, come spiegato in precedenza, le petizioni online non sono molto efficaci. Al contrario, un gran numero di documenti consegnati a mano dai fan con firme autografe è ancora più efficace. Ma in ogni caso, le firme non sono autentiche, perché anche se sono numerose, il loro entusiasmo non è genuino."

"Inoltre, le dimostrazioni davanti agli edifici degli sviluppatori e le sessioni di domande e risposte alle assemblee degli azionisti hanno avuto in alcuni casi l'effetto opposto (si crea un cattivo precedente se si cede a tali richieste)."

"Nei miei 30 anni di esperienza nell'industria del gioco, ho scoperto che due cose sono più efficaci."

"Una è quella di creare un grande clamore su Internet e sulle riviste a un livello tale da essere ripreso da testate giornalistiche esterne all'industria videoludica. Questa è quella che io chiamo una grande 'flame'. Quando ciò accade, la direzione dell'azienda non ha altra scelta che intervenire dall'alto. Tuttavia, non si sono verificati quasi mai casi di questo tipo di tumulto a livello di comunità, quindi questa è praticamente una teoria vuota."

"Passiamo a un altro esempio."

"In questo caso, abbiamo ricevuto diverse lettere da più fan (utenti unici) su base giornaliera. Ma non si tratta di e-mail, bensì di vecchie lettere per posta."

"Avendo vissuto questa esperienza in prima persona, posso assicurarvi che alcune lettere in una busta postale consegnate ogni giorno ci rimangono impresse più di 10.000 risultati di petizioni online trasmesse dai siti di social network."

"A un certo punto ho ricevuto diverse lettere al giorno con la richiesta di reintegrare alcuni personaggi. Alcune di queste lettere erano terribili, con tanto di lamette, cosa che non consiglio perché è controproducente."

"Tuttavia, ricevere quotidianamente lettere entusiaste da tutto il mondo ha un impatto significativo sulla consapevolezza del team di sviluppo, rendendo più facile parlarne all'interno dell'azienda e attirando l'attenzione della direzione."

"D'altra parte, come già detto, le e-mail e le petizioni online non danno più l'impressione di essere indistinguibili dalla pubblicità spam di massa. In altre parole, la facilità e la convenienza di presentare richieste nello spazio digitale online tende a diluirne il valore."

"Quindi, lasciatemi dire che, al giorno d'oggi, le richieste per lettera sono più efficaci di quanto si possa pensare."

"Grazie"