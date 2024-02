Deltarune: il creatore di Undertale ci aggiorna sullo sviluppo del gioco

Toby Fox - creatore di Undertale - ha fornito un nuovo aggiornamento su Deltarune, il gioco ambientato nello stesso universo narrativo di Undertale. Le informazioni provengono da una newsletter ufficiale.

Il team sta attualmente lavorando alla localizzazione giapponese del capitolo 3, cui seguiranno il porting e il bug testing. A quel punto sarà "completamente completo".

Per quanto riguarda i capitoli 4 e 5, l'attenzione principale è ora rivolta principalmente al capitolo 4, con alcuni "lavori minori" in corso anche sul capitolo 5. Il nuovo produttore coinvolto, a quanto pare, aiuterà il team a rispettare una nuova scadenza interna per il quarto capitolo.